Український політв’язень Андрій Захтей прямує до України після кількарічного увʼязнення у Криму
- Автор:
- Ліза Бровко
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Людмила Денісова в Telegram
Український політвʼязень Андрій Захтей після закінчення терміну увʼязнення в Сімферопольській колонії кілька місяців провів під арештом у Центрі для іноземців у Ростовській області рф. Тепер він прямує до України.
Про цей Захтей розповів «Ґратам».
Андрія Захтея звільнили на початку лютого 2023 року і за рішенням суду мали депортували на підконтрольну Україні територію. Однак через повномасштабну війну не зробили цього й відправили його під арешт.
Увечері 13 червня співробітники українського посольства в Латвії зустріли чоловіка на прикордонному пункті «Убилинка», після чого направили до України.
- Андрія Захтея затримали в ніч з 6 на 7 серпня 2016 року в районі села Суворове у Криму. За версією ФСБ, він нібито мав зустріти диверсійну групу Головного управління розвідки України, що готувала вибухи на півострові. Разом із Захтеєм окупаційна влада затримала Євгена Панова. Обох українців деякий час тримали в московському СІЗО «Лефортово», потім повернули до Криму. Політвʼязні розповідали, що після затримання їх жорстоко катували, зокрема два дні струмом. «Верховний суд Криму» засудив Андрія Захтея до шістьох з половиною років позбавлення волі.
- Під час увʼязнення Захтея два місяці тримали в підвалі карцеру виправної колонії суворого режиму № 1 в окупованому росією Сімферополі. Таке «покарання» йому призначили за нібито порушення режиму, попри його хронічні захворювання.