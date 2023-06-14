Нідерланди посилять українську ППО радарами вартістю понад $160 мільйонів

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Ministry of Defence & Armed Forces the Czech Republic

Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен розповіла, що країна закуповує чотири радіолокаційні системи VERA-EG на суму $162 мільйони для зміцнення протиповітряної оборони України.

Ці системи можуть виявляти, локалізувати, супроводжувати та ідентифікувати наземні й морські цілі. Наприклад, вони здатні виявляти так звані військові літаки-невидимки. Водночас сама VERA залишається «невидимою».

Також Оллонґрен анонсувала, що на засіданні контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» Нідерланди виділять $43 мільйони, щоб закупити та якнайшвидше доставити обладнання для української ППО.

Водночас Нідерланди працюють над підготовкою українських пілотів на F-16. Усі учасники коаліції розробляють зміст навчальних курсів, консультуючись, зокрема, з Бельгією, Люксембургом, Великою Британією.