СБУ повідомила про підозру ідеологу «русского міра» Олександру Дугіну
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- Анна Холоднова
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Борисовський Євген / УНІАН
Служба безпеки повідомила про підозру ідеологу «русского міра», очільнику прокремлівської організації «Євразійський рух» Олександру Дугіну.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
У своїх численних виступах, друкованих виданнях і публікаціях він вже більше 10 років заперечує існування України як держави і закликає до її збройного захоплення армією рф. На початку повномасштабної війни Дугін одним з перших публічно підтримав окупантів та виправдовував їхні воєнні злочини проти України.
Також він відкрито пропагував ідеї геноциду українців, а також знищення української цивільної інфраструктури. СБУ провела мовно-лінгвістичні експертизи, які підтвердили це. Дугіна підозрюють за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
- ч. 2. ст. 442 (геноцид).
Наразі він переховується від правосуддя на території росії, тож СБУ працює над притягненням до відповідальності за злочини проти України.
- Увечері 20 серпня 2022 року в Підмосковʼї вибухнуло авто, в якому була Дарʼя Дугіна — дочка російського філософа та ідеолога «русского міра» Олександра Дугіна. Вона загинула на місці. 29-річна Дарʼя займалася публіцистикою та підтримувала війну росії проти України. У березні 2022 року її додали до санкційного списку США, а в червні вона потрапила під санкції Великої Британії.
- Російська фсб звинуватила в убивстві Дугіної громадянку України Наталю Вовк, яка після підриву авто нібито виїхала з донькою в Естонію. У фсб заявили, що Вовк служила в «Азові». Нацгвардія України це спростувала.
- Україна офіційно спростовує свою причетність до вбивства Дугіної. В Офісі президента неодноразово казали, що її ліквідація немає ніякого практичного значення — Дугіна для України ніхто.