СБУ повідомила про підозру ідеологу «русского міра» Олександру Дугіну

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Борисовський Євген / УНІАН

Служба безпеки повідомила про підозру ідеологу «русского міра», очільнику прокремлівської організації «Євразійський рух» Олександру Дугіну.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

У своїх численних виступах, друкованих виданнях і публікаціях він вже більше 10 років заперечує існування України як держави і закликає до її збройного захоплення армією рф. На початку повномасштабної війни Дугін одним з перших публічно підтримав окупантів та виправдовував їхні воєнні злочини проти України.

Також він відкрито пропагував ідеї геноциду українців, а також знищення української цивільної інфраструктури. СБУ провела мовно-лінгвістичні експертизи, які підтвердили це. Дугіна підозрюють за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 2. ст. 442 (геноцид).

Наразі він переховується від правосуддя на території росії, тож СБУ працює над притягненням до відповідальності за злочини проти України.