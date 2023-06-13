Суд відпустив з-під варти звинуваченого в держзраді полковника ЗСУ Безʼязикова. Він пробув в ізоляторі понад 6 років

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Київський апеляційний суд відпустив під підписку про невиїзд полковника ЗСУ Івана Безʼязикова до винесення рішення. У 2020 році його звинуватили в державній зраді та співпраці з бойовиками, засудивши до 13 років вʼязниці.

Про це повідомила журналістка Тетяна Катриченко й опублікувала ухвалу суду.

Колегія суддів Київського апеляційного суду задовольнила клопотання Івана Безʼязикова та його захисту, тому змінила запобіжний захід із тримання під вартою на особисте зобовʼязання. Він пробув у Лук’янівському СІЗО шість із половиною років.

Facebook / Тетяна Катриченко

Процес триває, найближчим часом відбудуться дебати у справі.