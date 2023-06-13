Новини

США нададуть Україні військову допомогу на $325 мільйонів. Що ввійшло в новий пакет

Автор:
Ліза Бровко
Дата:

Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги для України на $325 мільйонів. У нього входять:

Пентагон запевняє, що США продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити потреби України на полі бою та довгострокові потреби в обороні.