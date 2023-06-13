США нададуть Україні військову допомогу на $325 мільйонів. Що ввійшло в новий пакет
- Автор:
- Ліза Бровко
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Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги для України на $325 мільйонів. У нього входять:
- боєприпаси для NASAMS і HIMARS;
- зенітні комплекси Stinger;
- артилерійські снаряди калібру 155 і 105 мм;
- 15 бойових машин піхоти Bradley;
- 10 бронетранспортерів Stryker;
- системи Javelin;
- ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);
- протитанкові системи АТ-4;
- понад 22 мільйони патронів до стрілецької зброї та гранат;
- підривні боєприпаси для усунення перешкод;
- засоби підтримки тактичного захищеного звʼязку;
- запчастини та інше польове обладнання.
Пентагон запевняє, що США продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити потреби України на полі бою та довгострокові потреби в обороні.
- Раніше видання The Wall Street Journal писало, що адміністрація президента США Джо Байдена, імовірно, надасть Силам оборони України бронебійні снаряди зі збідненим ураном. Дізнатися, що таке збіднений уран, можна тут.
- Цього ж дня новий пакет військової допомоги анонсувала й Велика Британія. Вона обіцяє надати обладнання на £92 мільйони.