Генсек НАТО: Наступальні дії України мають перші ознаки успіху

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NATO / Website

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтервʼю USA Today заявив, що український наступ на тимчасово окуповані території Донеччини та Запоріжжя демонструє перші ознаки успіху.

Він один з перших серед західних високопосадовців, хто вже прокоментував наступальні дії Сил оборони України.

Столтенберг зауважив, що треба бути готовими до «кривавого і важкого» наступу, тому що російські окупанти побудували міцні лінії оборони. А передбачати результат українського наступу — зарано.

Водночас очільник Альянсу вважає, що перші битви можуть свідчити про те, що інвестовані у військо України гроші та зброя окупаються.