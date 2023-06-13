У Кривому Розі з-під завалів підприємства дістали тіла сімох загиблих

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Станом на 13:00 у Кривому Розі відомо про 11 загиблих, а кількість поранених зросла до 28, з яких 12 перебувають у лікарнях у середньому, тяжкому та дуже тяжкому стані.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

«Тіла сімох дістали з-під завалів складу приватного підприємства. Там рятувальники продовжують розбирати руїни. Шукають людей. Ще чотири долі обірвав удар по пʼятиповерхівці», — зазначив Лисак.