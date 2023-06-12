Вищий антикорсуд дозволив спецрозслідування щодо колишнього очільника НБУ Шевченка. Він сказав, що справу зробили закритою

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В'ячеслав Ратинський / УНІАН

Вищий антикорупційний суд дозволив спецрозслідування у справі колишнього очільника Нацбанку Кирила Шевченка, якого підозрюють у виведенні 206 мільйонів гривень Укргазбанку.

Спецрозслідування означає, що справу можуть розглядати без присутності Шевченка (наразі він перебуває у розшуку), його інтереси буде представляти адвокат.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура пояснила, що це рішення дасть можливість завершити досудове розслідування і передати справу до суду.

Сам Шевченко у Facebook написав, що відтак справу щодо нього перевели в закритий режим. Це означає, що надалі усі судові процедури будуть здійснюватися без участі громадськості, ЗМІ та незалежних спостерігачів.

«Чи стало таке рішення несподіванкою? На жаль, ні. Очевидно, що у справі, яка шита білими нитками, зайва публічність є недопустимою для детективів НАБУ та САП», — додав Шевченко.