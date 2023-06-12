Вищий антикорсуд дозволив спецрозслідування щодо колишнього очільника НБУ Шевченка. Він сказав, що справу зробили закритою
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
-
В'ячеслав Ратинський / УНІАН
Вищий антикорупційний суд дозволив спецрозслідування у справі колишнього очільника Нацбанку Кирила Шевченка, якого підозрюють у виведенні 206 мільйонів гривень Укргазбанку.
Спецрозслідування означає, що справу можуть розглядати без присутності Шевченка (наразі він перебуває у розшуку), його інтереси буде представляти адвокат.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура пояснила, що це рішення дасть можливість завершити досудове розслідування і передати справу до суду.
Сам Шевченко у Facebook написав, що відтак справу щодо нього перевели в закритий режим. Це означає, що надалі усі судові процедури будуть здійснюватися без участі громадськості, ЗМІ та незалежних спостерігачів.
«Чи стало таке рішення несподіванкою? На жаль, ні. Очевидно, що у справі, яка шита білими нитками, зайва публічність є недопустимою для детективів НАБУ та САП», — додав Шевченко.
- 4 жовтня 2022 року Кирило Шевченко подав у відставку з посади голови НБУ «з причин, повʼязаних зі здоровʼям». Президент схвалив це рішення.
- Уже 6 жовтня НАБУ повідомило про підозру Шевченку. Справа стосується періоду, коли він був головою правління Укргазбанку. Ідеться про схему виведення 206 мільйонів гривень протягом 2014—2019 років. Цього ж дня Верховна Рада звільнила Шевченка з посади голови Нацбанку.
- 24 жовтня Шевченка оголосили в розшук, а 8 грудня його заочно заарештували. За даними журналістів, Шевченко перебував у Відні.