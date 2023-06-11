Міжнародний кримінальний суд почав розслідувати підрив Каховської ГЕС, днями його представники відвідали Херсонщину

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telegram / Офіс Генерального прокурора

Міжнародний кримінальний суд почав розслідувати підрив греблі Каховської ГЕС, днями представники МКС відвідали правий берег затопленої Херсонщини.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

«У перший же день після катастрофи генеральний прокурор відправив в Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду відповідне звернення щодо розслідування цієї катастрофи, і робота вже почалася. Дуже важливо, що представники міжнародного правосуддя на власні очі побачили наслідки цього російського теракту і самі почули, що російський терор продовжується. І продовжується ще максимально цинічними та жорстокими обстрілами затопленої території, території евакуації», — заявив він у відеозверненні.

Зеленський запевнив, що Україна вже сприяє і буде надалі сприяти максимально незалежному та обʼєктивному розслідуванню. Українські правоохоронці та інституції долучені до цього процесу. МКС гарантований повний доступ до свідків, постраждалих територій, до інформації та доказів.

Генеральний прокурор України Андрій Костін раніше повідомляв, що до розслідування долучені провідні світові експерти.

За його словами, своє розслідування також веде група зі 172 прокурорів з чотирьох обласних прокуратур, Спеціалізованої екологічної прокуратури та Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту.