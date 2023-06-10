ООН заявила, що росія досі не надала доступу до окупованих територій Херсонщини

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Стас Козлюк / «Бабель»

Росія досі не надала Організації Обʼєднаних Націй доступу до окупованих територій Херсонщини для надання допомоги постраждалим від підриву Каховської ГЕС.

Про це заявив заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс, цитує Associated Press.

Він розповів, що в середу, 7 червня, зустрівся з послом росії в ООН Василем Небензею, щоб попросити російську владу «надати доступ нашим командам в Україні, щоб вони могли перетнути лінію фронту та надати допомогу, надати підтримку українцям у цих районах». Однак росія дозволу поки що не надала.

Загалом ООН уже вдалося дістатися до 30 тисяч потерпілих на правому — неокупованому — березі Дніпра, щоб допомогти їм.

Гріффітс сказав, що через широкомасштабні наслідки «майже неминуче», що Організація Обʼєднаних Націй звернеться зі спеціальним закликом до збільшення коштів на допомогу Україні, щоб впоратися з «абсолютно новим порядком наслідків прориву греблі».

8 червня Організація Обʼєднаних Націй заявила, що сформує в Запоріжжі та Херсоні групи, які вирушать на окуповані території, що постраждали через підрив Каховської ГЕС. Підрозділи ООН вирушать й до тимчасово окупованих територій, щойно росія надасть доступ і гарантії безпеки.