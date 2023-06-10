Зеленський: В Україні відбуваються контрнаступальні дії

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Українська армія перейшла до контрнаступальних дій. Про це 10 червня заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції з премʼєр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

«З моєї точки зору, в Україні відбуваються контрнаступальні оборонні дії . На якій стадії — я не буду говорити детально. І вважаю, що ми обовʼязково будемо це відчувати. Я б не довіряв тим чи іншим Telegram-каналам, особливо путіну. Довіряти треба нашим військовим», — сказав Зеленський.