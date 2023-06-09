«Укрзалізниця» отримає €200 мільйонів на відновлення залізничних коридорів з ЄС і модернізацію
- Автор:
- Ліза Бровко
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Videvo
Компанія «Укрзалізниця» отримає €200 мільйонів від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) в рамках проєкту «Надзвичайна підтримка української залізниці».
Про це пише пресслужба національного перевізника.
Гроші підуть на:
- модернізацію та відновлення інфраструктури;
- закупівлі матеріалів для відновлення залізничних коридорів з Європейським Союзом та оновлення рухомого складу;
- закриття критичних потреб УЗ із забезпечення вантажних і пасажирських перевезень;
- забезпечення інклюзивності залізничних вокзалів;
- комунікаційне обладнання, енергоефективне освітлення тощо.
Це другий проєкт з фінансування «Укрзалізниці» від ЄБРР з початку повномасштабної російсько-української війни. Перший проєкт підтримав стабільність компанії.
- Наприкінці травня стало відомо, що Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) наступного року планує виділити €1,5 мільярда на підтримку інфраструктури й економіки України.
- Ці гроші доповнять €3 мільярди, які ЄБРР надасть Україні протягом 2023 року. Від початку повномасштабного вторгнення банк виділив Україні понад мільярд євро фінансової допомоги. Кошти насамперед ідуть на підтримку енергетичної та продовольчої безпеки, відновлення залізничної інфраструктури, фармацевтичної промисловості.