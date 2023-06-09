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«Укрзалізниця» отримає €200 мільйонів на відновлення залізничних коридорів з ЄС і модернізацію

Автор:
Ліза Бровко
Дата:

Videvo

Компанія «Укрзалізниця» отримає €200 мільйонів від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) в рамках проєкту «Надзвичайна підтримка української залізниці».

Про це пише пресслужба національного перевізника.

Гроші підуть на:

Це другий проєкт з фінансування «Укрзалізниці» від ЄБРР з початку повномасштабної російсько-української війни. Перший проєкт підтримав стабільність компанії.