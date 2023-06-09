Дослідження: кліматичні зміни посилили турбулентність і зробили авіарейси небезпечнішими

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Дослідники з Університету Редінга виявили, що кліматичні зміни посилюють турбулентність під час польотів, збільшують витрати й ризики для пасажирів і екіпажу.

Про це пише The Guardian.

За останні 40 років турбулентність посилилася на 17—55%. Зараз літаки проводять в зоні важкої турбулентності 27 годин на рік. У 1979-му цей показник становив 18 годин.

Кожна додаткова хвилина, витрачена на переліт через турбулентність, збільшує знос літака, а також підвищує ризик отримати травми для пасажирів і бортпровідників.

«Турбулентність робить польоти нерівними й іноді може бути небезпечною. Авіакомпаніям потрібно починати думати про те, як вони долатимуть збільшення турбулентності, оскільки тільки в США це обходиться галузі в $150—500 мільйонів на рік», — зазначив співавтор дослідження Марк Проссер.

Через зміни клімату потік повітря через Атлантику значно пришвидшується. Це збільшує час подорожі, а підвищення температури зменшує вагу, яку може нести літак. Водночас саме викиди вуглецю від авіації є значним рушієм кліматичної кризи.

Науковці стверджують, що в США та Північній Атлантиці спостерігається найбільше зростання турбулентності, але на інших завантажених маршрутах над Європою, Близьким Сходом і Південною Атлантикою вона теж збільшується.

«Після того, як десятиліття досліджень показували, що зміна клімату посилить турбулентність чистого повітря в майбутньому, ми тепер маємо докази, що це вже почалося», — сказав професор Пол Вільямс.