Швеція дозволить розмістити у себе війська НАТО до вступу до Альянсу

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Reuters

Швеція дозволить НАТО розмістити війська на своїй території до того, як вона офіційно приєднається до Альянсу.

Про це пише Reuters.

«Уряд вирішив, що збройні сили Швеції можуть розпочати підготовку з країнами НАТО, щоб зробити можливими майбутні спільні операції», — заявили прем’єр-міністр Ульф Крістерссон і міністр оборони Пол Йонсон.

У коментарі газеті Dagens Nyheter вони зазначили, що підготовкою може бути тимчасове базування іноземного обладнання й персоналу на території Швеції. На думку урядовців, це рішення надсилає чіткий сигнал росії та зміцнює оборону Швеції.

Вони додали, що в осяжному майбутньому росія залишатиметься загрозою для сусідніх країн, і вони не впевнені щодо масштабу територіальних амбіцій диктатора володимира путіна.