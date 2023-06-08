Politico: Захід обговорює поставку Україні не лише літаків F-16, але й F-18

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Greg Mathieson / Mai / Getty Images

Країни Заходу почали обговорювати поставку Україні не лише літаків F-16, а ще й F-18. Це дозволить збільшити кількість країн, які зможуть забезпечити Україну західною авіацією.

Про це пише Politico.

Уперше це питання порушили на закритих зустрічах під час «Діалогу Шангрі-Ла» в Сінгапурі. Але до реалізації цього плану ще далеко.

Десятки літаків F-18 можуть стати доступними для продажу до кінця цього десятиліття, оскільки їх поступово замінюють більш сучасними F-35. До того ж, це збільшить кількість країн, які можуть передати літаки Україні.

Наприклад, F-18 є в Австралії, Канаді, Швейцарії, Іспанії та Фінляндії. Деякі з цих країн уже мають контракти на поставку F-35.

F-16 і F-18 — майже однакові літаки, але мають певні відмінності. F-18 швидший та має два двигуни, а його шасі більш міцне. Натомість F-16 має більшу дальність польоту та може довше перебувати в небі без дозаправки. Щодо озброєння, то воно на обидвох літаках майже однакове — на них можна підвисити цілу низку різних ракет.