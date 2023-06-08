Politico: Захід обговорює поставку Україні не лише літаків F-16, але й F-18
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Greg Mathieson / Mai / Getty Images
Країни Заходу почали обговорювати поставку Україні не лише літаків F-16, а ще й F-18. Це дозволить збільшити кількість країн, які зможуть забезпечити Україну західною авіацією.
Про це пише Politico.
Уперше це питання порушили на закритих зустрічах під час «Діалогу Шангрі-Ла» в Сінгапурі. Але до реалізації цього плану ще далеко.
Десятки літаків F-18 можуть стати доступними для продажу до кінця цього десятиліття, оскільки їх поступово замінюють більш сучасними F-35. До того ж, це збільшить кількість країн, які можуть передати літаки Україні.
Наприклад, F-18 є в Австралії, Канаді, Швейцарії, Іспанії та Фінляндії. Деякі з цих країн уже мають контракти на поставку F-35.
F-16 і F-18 — майже однакові літаки, але мають певні відмінності. F-18 швидший та має два двигуни, а його шасі більш міцне. Натомість F-16 має більшу дальність польоту та може довше перебувати в небі без дозаправки. Щодо озброєння, то воно на обидвох літаках майже однакове — на них можна підвисити цілу низку різних ракет.
- 23 травня в Пентагоні заявили, що передача Україні винищувачів F-16 розпочнеться щонайменше через кілька місяців. І це за оптимістичним сценарієм. Проте це доволі короткий термін, оскільки зазвичай потрібно понад два роки, щоб навчити нового американського пілота роботі з таким літаком.
- Україні F-16 передаватимуть підрозділами, а не поштучно. На початковому етапі можуть передати кілька десятків цих літаків. Раніше радник українського міністра оборони Юрій Сак казав, що Україна хоче отримати від 40 до 50 винищувачів F-16, щоби сформувати три або чотири ескадрильї.
- Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус 5 червня заявив, що уряд Німеччини може переглянути свою позицію щодо можливих поставок сучасних західних винищувачів Україні.