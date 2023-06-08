Politico: США визначили пʼять країн, що допомагають росії обходити санкції. Обговорення подальших обмежень триває

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Марієнко Андрій / УНІАН

Сполучені Штати визначили пʼять країн, які сприяють обходу санкцій росією. Це Туреччина, Казахстан, Грузія, Обʼєднані Арабські Емірати та Вірменія.

Про це заявив координатор санкцій в Державному департаменті США Джим ОʼБраєн, пише Politico.

За словами ОʼБраєна, експорт ключових мікрочипів й електроніки, які використовуються у виробництві зброї, повернувся на довоєнний рівень. На його думку, проблема полягає в тому, що європейські компанії продають свої товари в інші країни, які потім перепродають їх в росію.

Наразі ЄС обговорює одинадцятий пакет санкцій проти рф. Десять попередніх пакетів були зосереджені на гальмуванні російської економіки. Тепер Брюссель прагне прибрати лазівки для обходу санкцій. Новий пакет може бути спрямований на країни, які допомагають росії ухилитися від торгового ембарго.

Четверо дипломатів ЄС повідомили Politico, що на зустрічі 7 червня представники ЄС не домовилися про нові санкції. Греція та Угорщина досі блокують нові заходи через український список спонсорів війни. Афіни та Будапешт вимагають, щоб деякі їхні компанії виключили з цього списку, перш ніж вони погодять санкції.

За інформацією видання, ще кілька країн ЄС, зокрема Німеччина та Франція, стурбовані майбутньою боротьбою з обходом санкцій. Вони побоюються, що це може зашкодити дипломатичним відносинам.

За даними джерел Politico, Єврокомісія представила іншу версію пропозиції щодо санкцій перед засіданням 7 червня, але це не допомогло домовитися. Посли ЄС знову обговорюватимуть цю пропозицію на зустрічі 14 червня.