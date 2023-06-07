«Укрзалізниця» призначає додатковий літній рейс Київ — Одеса

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НАБУ

Національний перевізник «Укрзалізниця» призначає додатковий поїзд № 248/247 сполученням Одеса — Київ, пише пресслужба.

Поїзд почне курсувати з 11 червня з Одеси по вівторках, четвергах і неділях. Відправка о 17:11, а прибуття до Києва о 08:53. У зворотному напрямку поїзд уперше вирушить 12 червня та їздитиме по понеділках, середах і пʼятницях — о 17:14 вирушатиме з Києва і прибуватиме в Одесу о 09:12.

Укрзалізниця

Маршрут додаткового поїзда додає нові сполучення Черкасам з Одесою та Києвом, а мешканцям Балти, Любашівки, Первомайська-На-Бузі, Новомиргорода, Капітанівки, Пальміри та інших станцій — зі столицею.

Квитки вже можна купити в застосунку «Укрзалізниці», на сайті, у чат-боті та в касах вокзалів.