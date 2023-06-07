ЄС відкрив справу про порушення Польщею європейського законодавства. Це стосується розслідування впливу рф у країні
- Автор:
- Ліза Бровко
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Reuters / «Бабель»
Колегія комісарів Європейського Союзу порушила справу про порушення Польщею європейського законодавства через створення у країні комісії для вивчення впливу рф, яка, як вважають у ЄС, може загрожувати зловживаннями на виборах.
Про це пише RFM24.
Європейська комісія вже розкритикувала польський закон і заявила, що вживатиме рішучих заходів. Тепер владі Польщі відправлять офіційного листа, що стане першим кроком у триетапній процедурі порушення справи, завершенням якої може бути позов до Суду ЄС.
Польській владі дають кілька тижнів, що відповісти на лист через терміновість справи. Якщо вона цього не зробить, Єврокомісія перейде до наступного етапу — фінансових санкцій.
Загалом Європейська комісія зробила висновок, що акт про створення комісії з вивчення російського впливу порушує право ЄС.
- Закон передбачає створення державної комісії з розслідування російського впливу в Польщі. Комісія матиме повноваження прокурора та судді. Вона перевірить діяльність державних посадових осіб і членів вищого керівництва країни 2007—2022 років і зможе їх покарати. Експерти кажуть, що цей закон можуть використати для тиску на опозицію перед парламентськими виборами восени 2023 року. Чинна польська влада звинувачує лідера опозиційної «Громадянської коаліції» та колишнього премʼєра Дональда Туска в тому, що за часів свого правління він укладав вигідні для росії газові угоди.
- Державний департамент США та Європейська комісія висловили стурбованість, вважаючи, що польський закон може фактично заборонити представникам опозиції займати державні посади.
- Президент Польщі Анджей Дуда запропонував поправки до закону про російський вплив у країні, що викликав критику з боку Європейського Союзу та Сполучених Штатів через імовірну загрозу зловживань на виборах.