Нова СЕО Twitter Лінда Яккаріно почала роботу на два тижні раніше обіцяного

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Нова СЕО Twitter Лінда Яккаріно почала свою роботу в компанії приблизно через місяць після того, як Ілон Маск призначив її на посаду.

«Це сталося — перший день у книгах!» — написала вона.

За даними Business Insider, спочатку планувалося, що Яккаріно розпочне роботу 22 червня, оскільки 11 травня Маск написав, що вона розпочне роботу через шість тижнів. Але врешті вона взяла керівництво раніше запланованого.

Видання повідомляє, що Маск приділяє першочергову увагу відеосервісу Twitter. Деякі рекламодавці припускають, що він хоче зробити платформу орієнтованою на відео, що має сенс з огляду на досвід Яккаріно у продажу реклами разом із відеоконтентом.

Швидкий старт роботи Яккаріно слідує за відставкою двох топменеджерів відділу безпеки Twitter.