Нова СЕО Twitter Лінда Яккаріно почала роботу на два тижні раніше обіцяного
- Автор:
- Софія Телішевська
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NurPhoto / NurPhoto via Getty Images
Нова СЕО Twitter Лінда Яккаріно почала свою роботу в компанії приблизно через місяць після того, як Ілон Маск призначив її на посаду.
«Це сталося — перший день у книгах!» — написала вона.
За даними Business Insider, спочатку планувалося, що Яккаріно розпочне роботу 22 червня, оскільки 11 травня Маск написав, що вона розпочне роботу через шість тижнів. Але врешті вона взяла керівництво раніше запланованого.
Видання повідомляє, що Маск приділяє першочергову увагу відеосервісу Twitter. Деякі рекламодавці припускають, що він хоче зробити платформу орієнтованою на відео, що має сенс з огляду на досвід Яккаріно у продажу реклами разом із відеоконтентом.
Швидкий старт роботи Яккаріно слідує за відставкою двох топменеджерів відділу безпеки Twitter.
- У лютому Ілон Маск анонсував, що ближче до кінця 2023 року настане «слушний момент», щоб знайти нового керівника для Twitter. Він хотів спочатку стабілізувати ситуацію в компанії, а потім піти з нинішньої посади.
- Раніше Ілон Маск також зазначав, що планує приділяти менше часу соцмережі, тому хоче знайти нового гендиректора — «дурня, який візьметься за цю роботу». Маск казав, що «просто керуватиме командами програмного забезпечення та серверів». Мільярдер навіть запустив опитування, чи треба йому піти з посади голови Twitter. Більшість проголосувала за.