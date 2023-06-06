ОК «Південь»: На правому березі Херсонщини підтоплення не критичні, окупований лівий берег страждає значно більше

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ДСНС України / Facebook

На правому березі Херсонщини після підриву дамби Каховської ГЕС ситуація не критична, але окупований лівий берег постраждав значно більше.

Про це на брифінгу повідомила керівниця пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.

«На правому березі критичних станів фактично не зафіксовано в тих населених пунктах, де відбувається підняття води. Зокрема, й обласний центр критично не постраждав, є підтоплення деяких мікрорайонів, житлових секторів і вулиць», — зазначила вона.

Що стосується лівого берега, там росіяни заглушили звʼязок, щоб місцеві жителі не могли отримати рекомендації від української влади. Також Гуменюк наголосила, що через підняття рівня води зросла мінна небезпека. Тому місцевим жителям не варто евакуюватися самими.

«Не думаю, що окупанти спокійно спостерігатимуть, як мирні жителі будуть евакуюватися з лівого берега на правий, тому не раджу ризикувати. Набагато краще виїхати більш углиб лівого берега і там організувати евакуацію», — пояснила Гуменюк.

У ДСНС розповіли, що вже евакуювали тисячу людей.

У Міністерстві енергетики розповіли, що є ризик підтоплення енергобʼєктів на Херсонщині, зокрема Херсонської ТЕЦ.

«Через підтоплення в місті вже знеструмлено майже 12 тисяч споживачів (район Острів), можливі проблеми з водопостачанням. Готуються превентивні антикризові заходи», — йідеться в повідомленні.