Медіа: Україні можуть передати списані винищувачі ВПС Австралії
- Автор:
- Анна Холоднова
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Австралія, США й Україна обговорюють передачу 41 винищувача F/A-18 Hornet Королівських ВПС Австралії (RAAF) українським військовим. Раніше їх планували знищити.
Про це повідомляє The Australian Financial Review (AFR) із посиланням на свої джерела.
За їхніми даними, США відкриті для ініціативи подарувати Україні списані літаки F/A-18.
«Списані F/A-18 перебувають в ангарі на базі RAAF у Вільямтауні, за межами Ньюкасла [Новий Південний Уельс, Австралія], і, якщо їх не відправлять в Україну, будуть або знищені, або продані приватній авіаційній компанії RAVN Aerospace, щоб використовувати їх у США як «противників» для тренувань військових авіаторів», — пише AFR.
За інформацією видання, переговори тривають. Це підтвердив австралійський експерт з безпеки Роберт Поттер, який консультує український уряд. Однак конкретну угоду наразі остаточно не уклали.
Ще одне джерело AFR, обізнане щодо ситуації, зазначило, що «не мало сенсу знищувати ідеально справні літаки, які, за його словами, можуть бути готові протягом чотирьох місяців і використовуватися для відбиття російського вторгнення», — повідомляє AFR.
- 23 травня в Пентагоні заявили, що передача Україні винищувачів F-16 розпочнеться щонайменше через кілька місяців. І це за оптимістичним сценарієм. Проте це доволі короткий термін, оскільки зазвичай потрібно понад два роки, щоб навчити нового американського пілота роботі з таким літаком.
- Україні F-16 передаватимуть підрозділами, а не поштучно. На початковому етапі можуть передати кілька десятків цих літаків. Раніше радник українського міністра оборони Юрій Сак казав, що Україна хоче отримати від 40 до 50 винищувачів F-16, щоби сформувати три або чотири ескадрильї.
- Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус 5 червня заявив, що уряд Німеччини може переглянути свою позицію щодо можливих поставок сучасних західних винищувачів Україні.