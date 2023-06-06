Медіа: Україні можуть передати списані винищувачі ВПС Австралії

Новини

Wikipedia

Австралія, США й Україна обговорюють передачу 41 винищувача F/A-18 Hornet Королівських ВПС Австралії (RAAF) українським військовим. Раніше їх планували знищити.

Про це повідомляє The Australian Financial Review (AFR) із посиланням на свої джерела.

За їхніми даними, США відкриті для ініціативи подарувати Україні списані літаки F/A-18.

«Списані F/A-18 перебувають в ангарі на базі RAAF у Вільямтауні, за межами Ньюкасла [Новий Південний Уельс, Австралія], і, якщо їх не відправлять в Україну, будуть або знищені, або продані приватній авіаційній компанії RAVN Aerospace, щоб використовувати їх у США як «противників» для тренувань військових авіаторів», — пише AFR.

За інформацією видання, переговори тривають. Це підтвердив австралійський експерт з безпеки Роберт Поттер, який консультує український уряд. Однак конкретну угоду наразі остаточно не уклали.

Ще одне джерело AFR, обізнане щодо ситуації, зазначило, що «не мало сенсу знищувати ідеально справні літаки, які, за його словами, можуть бути готові протягом чотирьох місяців і використовуватися для відбиття російського вторгнення», — повідомляє AFR.