Кардинал Ватикану й уповноважений з прав людини обговорили повернення депортованих у росію українських дітей. Що планують робити
- Автор:
- Ліза Бровко
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Caleb Woods / Unsplash
Спеціальний посол Папи Римського Франциска з питань миру в Україні кардинал Маттео Дзуппі та омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець обговорили, як повернути українських дітей і полонених цивільних додому з росії.
Після зустрічі посланець понтифіка заявив, що «ми зробимо все можливе і неможливе, щоб вирішити цю проблему».
Водночас Лубінець переконаний у допомозі з боку Ватикану реальними кроками. За його словами, кардинал уповноважений отримати всю інформацію про депортованих дітей з України: їхню кількість, місце перебування, шляхи повернення.
Деталі не розголошуються, бо повернення однієї дитини — це вже «як окрема спецоперація», каже Лубінець.
- Маттео Дзуппі відвідує Україну в межах миротворчої місії, мета якої «поглиблено вислухати українську владу щодо можливих шляхів для досягнення справедливого миру та підтримати жести людяності, які могли би спричинитися до послаблення напруженості».
- 1 травня Папа Римський заявив, що Ватикан бере участь у «секретній миротворчій місії» в Україні, він також готовий допомогти репатріації українських дітей, яких росія депортувала.
- 13 травня президент України Володимир Зеленський зустрівся із Папою Римським Франциском. Зеленський попросив Папу сприяти реалізації формули миру, зокрема в питаннях продовольчої безпеки, звільнення полонених і депортованих людей, а також запросив понтифіка до України.
- За даними Дмитра Лубінця, наразі відомо про примусову депортацію щонайменше 19 453 українських дітей в росію. Також росія незаконно утримує приблизно 27 тисяч українських цивільних заручників. Оскільки частина території України опинилася в окупації і влада не має туди доступу, то насправді може йтися про кілька сотень тисяч викрадених дітей.