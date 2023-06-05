Популяція «кокаїнових бегемотів» виявилась удвічі більшою, ніж вважалося раніше. Це створює проблеми для екосистеми Колумбії

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Міністерство навколишнього середовища Колумбії провело перепис бегемотів, які походять від тварин, куплених колись наркоторговцем Пабло Ескобаром, і виявило, що їхня кількість удвічі більша, ніж очікувалося. Зараз їх 215 особин.

Про це пише New Atlas.

Вчені попереджають, що популяція бегемотів, які живуть у відносній безпеці через заборону на полювання та не мають хижаків у Колумбії, може зрости до 1500 особин до 2035 року.

До того ж вчені дослідники виявили, що приблизно 37% підрахованих бегемотів були неповнолітніми, тобто мали змогу часто розмножуватися.