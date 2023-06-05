CNN: Україна створила в росії мережу агентів — вони й запустили дрони на Кремль

Новини

Україна створила в росії мережу агентів, які вчиняють диверсії на російських обʼєктах, і почала надавати їм безпілотники для проведення атак.

Про це американському телеканалу CNN повідомили кілька людей, повʼязаних із американською розвідкою.

Американські вважають, що саме ці проукраїнські агенти всередині росії атакували дронами Кремль 3 травня. Тобто безпілотники запустили з території росії, вони не летіли з України до Москви.

Також офіційні особи США вважають, що Україна створила в росії диверсійні осередки, що складаються з прихильних до проукраїнських поглядів і добре підготовлених до такої війни оперативників. Вважається, що Україна надала їм безпілотники українського виробництва.

Американські чиновники не можуть точно сказати, як Україні вдалося доставити безпілотники в тил ворога, але два джерела повідомили CNN, що Україна встановила добре відпрацьовані маршрути контрабанди, які можна використовувати для передачі безпілотників або їхніх компонентів до росії, де потім дрони можна зібрати.