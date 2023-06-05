У прокуратурі пояснили, чому через зачинене укриття в Києві заарештували тільки охоронця

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Суспільне

Речниця прокуратури Києва Надія Максимець заявила, що прокуратура просила арешт для охоронця Вадима Мошкіна, який не відчинив двері, щоб пустити мешканців до бомбосховища, і цілодобовий домашній арешт для чиновників.

Про це вона сказала в ефірі телемарафону.

«Усім чотирьом підозрюваним прокуратура просила застосувати найсуворіші запобіжні заходи, які можна застосовувати відповідно до санкцій інкримінованих статей», — наголосила Максимець.

За її словами, слідство встановило, що саме охоронець безпосередньо не відчинив двері в укриття під час повітряної тривоги, залишивши людей на вулиці під обстрілами. Його дії кваліфікували за ч. 3 ст. 135 КК України (залишення в небезпеці, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.

Також місцеві мешканці повідомляли, що не тільки в ніч на 1 червня, а й раніше їм неодноразово відмовляли відкрити двері до сховища під час нічних повітряних тривог.

«Я також додам, що в разі подання апеляційної скарги на це рішення з боку сторони захисту, прокуратура наполягатиме на тому, щоб залишити раніше обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без змін», — зазначила речниця прокуратури Києва.

Водночас дії чиновників кваліфіковані як «недбалість, що спричинила тяжкі наслідки». Вони мали в міру своїх повноважень організувати роботу укриття і забезпечити контроль над тим, щоб люди мали вільний доступ до сховища під час повітряної тривоги, але не зробили цього.

За словами Максимець, санкція статті передбачає до пʼяти років ув’язнення, тож максимально суворий запобіжний захід, який прокурори просити у суду, — це цілодобовий домашній арешт. Вона запевнила, що суд задовольнив ці клопотання у повному обсязі стосовно всіх трьох посадовців.

Вона додала, що охоронець «визнає провину — це його спосіб захисту», а мешканці неодноразово наголошували, що їх в укриття не пускали.

«Якщо охоронець виконував вказівку керівництва, але не повідомляє про це слідству, то це означає, що він покриває своїх керівників. У будь-якому разі розслідування триває. В його межах буде надана оцінка діям всіх чиновників КМДА, РДА, які дотичні до цієї ситуації», — сказала Максимець.

За її словами, Вадим Мошкін уже потрапляв у поле зору правоохоронних органів до трагедії з укриттям у Києві.

У лютому від СБУ до прокуратури надійшли матеріали про діяльність на території Деснянського району групи людей, які називають себе «Всесоюзне об’єднання виборців народів СРСР» або «Киевский городской комитет кредиторов СССР», які вважають себе громадянами неіснуючого СРСР і називають незаконною незалежність України.

Ці люди, серед яких був Мошкін, неодноразово зверталися з листами до різних установ, у яких вимагали скасувати їхні борги за комунальні послуги, називаючи себе «громадянами СРСР».

У фігурантів цієї справи виявили значний обсяг документів із забороненою символікою комуністичного режиму та печатки з цією символікою.

Прокурор підписав письмове повідомлення про підозру охоронцю та його дружині у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 436-1 КК України (виготовлення, поширення комуністичної символіки за попередньою змовою групою осіб).

«Але не змішуємо акценти в розслідування основного провадження. Усім чиновникам, чиї дії чи бездіяльність могли привезли до трагедії 1 червня буде надана правова оцінка», — сказала вона у коментарі «Бабелю».