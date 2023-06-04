ЗМІ: Бельгія вимагатиме від України пояснень через використання її зброї в Бєлгородській області

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Міністри оборони і закордонних справ Бельгії Людівін Дедондер та Хаджа Лябіб звернуться до України по розʼяснення щодо ймовірного використання бельгійської зброї в рейдах «Російського добровольчого корпусу» і легіону «Свобода росії» в Бєлгородську область рф.

Про це пишуть Het Laatste Nieuws та Le Soir.

Їхні джерела в уряді акцентують на тому, що всі поставки західної зброї призначені для українських військових для захисту своєї території та населення від російського вторгнення, що чітко зазначено в кожному супроводжувальному документі.

Одне з джерел заявило, що західна зброя не призначена для угруповань із внутрішніми російськими інтересами — це заборонено.

Напередодні газета The Washington Post опублікувала матеріал, у якому з посиланням на джерела в спецслужбах писала, що РДК та легіон «Свобода росії» використовували в рейдах бельгійські автомати SCAR, чеські автомати Bren, щонайменше один протитанковий гранатомет AT-4, а також деяку західну броньовану техніку, зокрема машини MaxxPro з посиленим протимінним захистом класу MRAP.