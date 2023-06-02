Financial Times: Глава ЦРУ у травні таємно їздив до Китаю, «щоб розморозити відносини»

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American Center Mumbai / Flick

Директор ЦРУ Білл Бернс у травні таємно відвідав Китай для переговорів з офіційними особами.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на пʼятьох людей, знайомих із ситуацією.

Цей візит відбувся на тлі того, що Вашингтон наполягає на взаємодії з Пекіном на високому рівні, щоб спробувати стабілізувати відносини.

«Минулого місяця директор Бернс побував у Пекіні, де зустрівся з китайськими колегами й наголосив на важливості підтримки відкритих ліній звʼязку каналами розвідки», — сказав представник США.

Білий дім і ЦРУ відмовилися від коментарів. Але один американський чиновник сказав, що Бернс зустрічався із представниками китайської розвідки під час поїздки.

Байден кілька разів просив директора ЦРУ провести делікатні місії вдома і за кордоном. Наприклад, Бернс прилітав до Москви в листопаді 2021 року, щоб запобігти російському вторгненню в Україну. Також Бернс у 2022 році нібито переконував спікерку палати представників Ненсі Пелосі не їхати на Тайвань.