Financial Times: Глава ЦРУ у травні таємно їздив до Китаю, «щоб розморозити відносини»
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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American Center Mumbai / Flick
Директор ЦРУ Білл Бернс у травні таємно відвідав Китай для переговорів з офіційними особами.
Про це повідомляє Financial Times із посиланням на пʼятьох людей, знайомих із ситуацією.
Цей візит відбувся на тлі того, що Вашингтон наполягає на взаємодії з Пекіном на високому рівні, щоб спробувати стабілізувати відносини.
«Минулого місяця директор Бернс побував у Пекіні, де зустрівся з китайськими колегами й наголосив на важливості підтримки відкритих ліній звʼязку каналами розвідки», — сказав представник США.
Білий дім і ЦРУ відмовилися від коментарів. Але один американський чиновник сказав, що Бернс зустрічався із представниками китайської розвідки під час поїздки.
Байден кілька разів просив директора ЦРУ провести делікатні місії вдома і за кордоном. Наприклад, Бернс прилітав до Москви в листопаді 2021 року, щоб запобігти російському вторгненню в Україну. Також Бернс у 2022 році нібито переконував спікерку палати представників Ненсі Пелосі не їхати на Тайвань.
- 12 травня 2023 року Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу погодили стратегію відносин із Китаєм. Пекін визнали суперником і конкурентом, але водночас і партнером.