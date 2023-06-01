США не повідомлятиме росії про розташування своїх стратегічних озброєнь

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Від 1 червня Сполучені Штати припинили повідомляти росії інформацію про статус та місцезнаходження своїх стратегічних озброєнь, зокрема ракет і пускових установок.

Про це повідомили в Держдепі.

США назвали цей крок відповіддю на призупинення участі росії в Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь. У Держдепі зазначили, що росія перестала виконувати свої зобовʼязання щодо цього після 28 лютого 2023 року.

Водночас Сполучені Штати продовжують надавати росії дані про запуски міжконтинентальних балістичних ракет і балістичних ракет з підводних човнів відповідно до Угоди про повідомлення про запуски балістичних ракет 1988 року, а також про навчання. Однак США не надаватимуть росії телеметричну інформацію про кількість запусків.

США також відкликає видані російським фахівцям візи для проведення інспекцій у рамках договору. Заявки на такі візи теж відхилять. До того ж США анулюють постійний дипломатичний доступ, виданий російським інспекційним літакам.

Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь — один з основних договорів між США та СРСР, а потім росією, у питанні контролю над ядерною зброєю обох країн. Штати та росія підписали його у 2010 році, він чинний до 2026 року. Угода передбачає, що росія та США спільно скорочуватимуть свої ядерні боєзаряди, а також можливі носії ядерної зброї — від ракет до стратегічних бомбардувальників. Контролювати це мають двосторонні інспеції: тобто представники росії та США мають право побувати на ядерних обʼєктах одне одного й особисто перевірити, чи справді кожна країна скорочує своє ядерне озброєння.