Через зачинене укриття в Києві затримали трьох посадовців та охоронця медзакладу

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Через зачинене укриття в Києві, куди вночі проти 1 червня не змогли потрапити люди, затримали першого заступника Деснянської райадміністрації, директора медзакладу та його заступника, а також охоронця.

Про це повідомили в Київській обласній прокуратурі.

Трьом посадовцям готують повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки), а охоронцю — за ч. 3 ст. 135 КК України (залишення в небезпеці, яке призвело до смерті).

Раніше прокурори разом із поліцією провели обшуки у двох Департаментах КМДА, приміщенні Деснянської РДА та в медзакладі, де під час повітряної тривоги людей не пустили до укриття. Слідство триває.