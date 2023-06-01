Із семи населених пунктів Донеччини примусово евакуюють дітей

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У Донецькій області оголосили примусову евакуацію дітей із семи населених пунктів. Це стосується міста Залізного, селищ Нью-Йорк і Північне та сіл Костянтинівка, Іванопілля, Миколаївка і Подільське.

Про це пише Мінреінтеграції.

Члени Координаційного штабу одностайно підтримали рішення Донецької обласної військової адміністрації про оголошення обовʼязкової евакуації 239 дітей, оскільки ситуація в населених пунктах критична.

Евакуювати дітей будуть у супроводі одного з батьків або законного представника. Їм нададуть безкоштовне житло, соціальні гарантії, гуманітарну допомогу і психологічну підтримку.

З питань евакуації з Донеччини можна звернутися до представників місцевої влади або за номером: (098) 890-33-18.

Якщо люди хочуть евакуюватися, про це можна повідомити на гарячу лінію Мінреінтеграції 15-48 чи написати у месенджери на номер: (096) 078-84-33.