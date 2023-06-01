Канада посилює антитютюнову боротьбу — на кожній цигарці зʼявиться попередження про шкоду куріння

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Twitter / Carolyn_Bennett

Канада буде першою країною світу, яка друкуватиме попередження про шкоду куріння на кожній окремій цигарці. Ініціативу опублікували на сайті уряду країни.

Міністерство охорони здоровʼя Канади пропонує писати на цигарках такі написи, як «Тютюновий дим шкодить дітям», «Цигарки спричинюють рак», «Отрута в кожній затяжці».

Канада планує скоротити вживання тютюнових виробів у країні до 5% серед населення до 2035 року. Щоб втілити це, зʼявляться нові правила зовнішнього вигляду, упаковки та маркування, які набудуть чинності від серпня 2023 року і запроваджуватимуться поетапно.