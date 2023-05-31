Енергетики повернули світло для всіх споживачів після масових відключень
- Автор:
- Ліза Бровко
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Pixabay / Alberto Sanchez
У Міністерстві енергетики повідомляють, що майже двом мільйонам споживачів, які були без світла 30 травня, повернули електроенергію.
Того дня через розсинхронізацію енергетичної системи у 12 областях — Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Харківській, Хмельницькій та Черкаській — відбулися аварійні відключення світла. Це найбільша кількість одночасно знеструмлених споживачів з лютого.
Наразі виробленої електроенергії вистачає, щоб покрити потреби споживачів, а дефіциту в системі немає. Водночас тривають ремонти обʼєктів генерації і мереж, а також підготовка до нового опалювального сезону.
- Щоб зʼясувати причини масових відключень створили комісію, яка вже розпочала роботу.
- В Україні пообіді 30 травня відбувалися відключення електроенергії — спрацювала автоматика на енергетичній інфраструктурі. Світло почало відключатися через зниження частоти в обʼєднаній енергосистемі України. «Укренерго» зʼясувало причину: близько 13:00 в енергосистемі аварійно вимкнулись кілька магістральних високовольтних ліній.