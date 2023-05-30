Україна отримає другий транш від МВФ на $900 мільйонів. Місія фонду пройшла успішно
- Автор:
- Ліза Бровко
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Pepi Stojanovski / Unsplash
Україна успішно пройшла перегляд чотирирічної програми Міжнародного валютного фонду. Вона отримає другий транш на $900 мільйонів після затвердження угоди Радою виконавчих директорів фонду. Її планують ухвалити найближчим часом.
Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.
Протягом тижня велися переговори між Україною та МВФ, під час яких представники останнього «високо оцінили результати роботи України». Це стосується виконання низки заходів і дотримання показників ефективності.
- У березні 2023 року виконавча рада МВФ схвалила чотирирічний пакет фінансування для України на $15,6 мільярда, щоб допомогти задовольнити фінансові потреби на тлі війни. З них Україна вже отримала перший транш на $2,7 мільярда.
- У лютому у Варшаві завершилася місія Міжнародного валютного фонду, яка оцінювала ситуацію в Україні та виконання нею умов. За результатами Україна та МВФ досягли домовленості на рівні персоналу про перегляд моніторингової програми.