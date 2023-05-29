Китай оголосив про план висадити астронавтів на Місяць до 2030 року

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NASA

Китай планує завершити місію з висадки людини на Місяць до 2030 року. Про це повідомляє The New York Times.

Заступник директора Китайського пілотованого космічного агентства Лінь Сіцан сказав, що проєкт висадки на Місяць «запустили недавно». Проєкт буде спрямований на те, щоб забезпечити короткострокове перебування на поверхні Місяця, а також збирання зразків і проведення досліджень.

Висадка людини на Місяць стане важливою віхою для Китаю і всього світу в дослідженні космосу: жодна людина не була на Місяці з часів американських місій «Аполлон» у 1960 та 1970-х роках. І це може стати значним досягненням Китаю в його конкуренції зі Сполученими Штатами в космосі. Лідер Китаю Сі Цзіньпін заявляв, що країна має стати «великою космічною державою».