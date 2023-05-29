У Грузії назвали зближення з росією «стратегічною політикою терпіння»

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Спікер грузинського парламенту Шалва Папуашвілі заявив, що відновлення дипломатичних відносин із росією не обговорюється. А нинішнє зближення з рф називається «стратегічна політика терпіння».

Про це пишуть «Новости Грузия».

«Ми не проводимо політику поступок Росії. Наша політика — це не політика поступок, а стратегічна політика терпіння», — заявив Папуашвілі.

За його словами, національний інтерес Грузії — це збереження миру та зміцнення економіки країни. Він також звинуватив колишню владу Міхеіла Саакашвілі в тому, що вона теж йшла на поступки росії.

«Ми намагаємося уникати провокацій та різних загроз, у тому числі вихідних із росії. Ми нікому нічого не віддаємо, ні за що не торгуємось. Наша головна мета — обʼєднання країни та євроінтеграція. Для досягнення цих цілей потрібні мир та економічний прогрес», — вважає він.