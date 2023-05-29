У Грузії назвали зближення з росією «стратегічною політикою терпіння»
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Спікер грузинського парламенту Шалва Папуашвілі заявив, що відновлення дипломатичних відносин із росією не обговорюється. А нинішнє зближення з рф називається «стратегічна політика терпіння».
Про це пишуть «Новости Грузия».
«Ми не проводимо політику поступок Росії. Наша політика — це не політика поступок, а стратегічна політика терпіння», — заявив Папуашвілі.
За його словами, національний інтерес Грузії — це збереження миру та зміцнення економіки країни. Він також звинуватив колишню владу Міхеіла Саакашвілі в тому, що вона теж йшла на поступки росії.
«Ми намагаємося уникати провокацій та різних загроз, у тому числі вихідних із росії. Ми нікому нічого не віддаємо, ні за що не торгуємось. Наша головна мета — обʼєднання країни та євроінтеграція. Для досягнення цих цілей потрібні мир та економічний прогрес», — вважає він.
- 10 травня 2023 року путін підписав указ і скасував з 15 травня 2023 року візовий режим для громадян Грузії, а також скасував заборону на повітряні перевезення з росії до Грузії, що діяла з червня 2019 року.
- Президент Грузії Саломе Зурабішвілі назвала це провокацією і навіть скликала Раду безпеки країни. Натомість грузинський уряд не вбачає нічого поганого у відновленні авіасполучення.
- Грузія заявила, що не пустить у свій повітряний простір підсанкційні авіакомпанії та літаки, ЄС її попередив з цього приводу. 15 травня Грузія видала перший з 2019 року дозвіл на польоти в напрямку росії, його отримала авіакомпанія з рф «Азімут», другий дозвіл отримала грузинська авіакомпанія Georgian Airways, а третій — російська авіакомпанія Red Wings (її літаки літали в окупований Крим).