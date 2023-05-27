Справа про ДТП за участі Арʼєвої: прокурор просить помістити підозрювану під варту. Розгляд апеляції відбудеться в червні
- Автор:
- Ліза Бровко
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Київський апеляційний суд призначив на 1 червня розгляд апеляційної скарги прокурора на запобіжний захід підозрюваній у скоєнні ДТП депутатці Київради Ярині Арʼєвій.
Про це пише пресслужба Київської міської прокуратури.
Прокурор в апеляції просить скасувати рішення суду першої інстанції (нічний домашній арешт на два місяці, які вже спливли) та ухвалити нове, за яким Арʼєву помістять під варту.
- 23 травня 2023 року правоохоронці повідомили Арʼєвій про підозру в скоєнні ДТП із тяжкими наслідками в стані наркотичного спʼяніння. Того ж дня суд обрав їй запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у період часу з 20:00 до 06:00 строком на два місяці. Прокуратура вже подала апеляцію на це рішення з проханням додатково накласти на Арʼєву тимчасове обмеження в користуванні водійським посвідченням. Суд задовольнив прохання прокуратури.
- Аварія сталася 27 листопада 2022 року в Києві. Ярина Арʼєва була за кермом Volkswagen Polo під дією наркотиків, вона рухалася проспектом Степана Бандери в напрямку вулиці Богатирської. Біля нерегульованого пішохідного переходу Арʼєва наїхала на жінку-пішохода, та отримала численні травми: переломи плечової кістки й щелепи з травматичною екстракцією зубів, переломи кінцівок, закриту черепно-мозкову травму та інші ушкодження.
- Ярина Арʼєва — донька народного депутата від «ЄС» Володимира Арʼєва. Вона стала депутаткою Київради у 2020 у віці 19 років. З 2017 року вона була студенткою.