Президент Сербії подає у відставку з посади голови правлячої партії. На заміну пропонує міністра оборони
- Автор:
- Ліза Бровко
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Пресслужба Президента Сербії
Президент Сербії Александар Вучич заявив, що подає у відставку з поста лідера правлячої Сербської прогресивної партії. Він запропонував розглянути кандидатуру міністра оборони країни Мілоша Вучевича.
Про це пише Vreme.
На мітингу «Сербія надії» Александар Вучич сказав, що це був останній вечір, коли він приєднався до однопартійців як голова Сербської прогресивної партії.
Александар Вучич очолював Сербську прогресивну партію з 2012 року і говорив про вихід з неї з 2017 року.
- У травні у столиці Сербії Белграді не вщухали багатотисячні акції протесту проти насильства. Її учасники вимагали відставки глави МВС країни Браніслава Гашича і керівника Агентства безпеки й інформації Александара Вуліна, а також закрити таблоїди та телеканали, що пропагують насильство.
- 3 та 5 травня у Сербії сталися два масових розстріли – у школі в Белграді та на околицях сербської столиці, унаслідок яких загинули 17 людей. Підозрювані в обох випадках перебувають під вартою. Після цих двох епізодів стрілянини президент Сербії Александар Вучич анонсував масштабні поправки до законодавства, що мають посилити контроль за носінням стрілецької зброї, і погодився на дострокові вибори. Також сербів зобовʼязали здати всю незареєстровану зброю. Міністр освіти Сербії подав у відставку.
- За даними BBC, у Сербії нечасто трапляються випадки масової стрілянини. У країні діють суворі закони щодо зброї, але кількість людей, які володіють нею, є однією з найвищих у Європі — 39,1 на 100 людей станом на 2019 рік. Це третій показник у світі після США та Чорногорії.