Японія розширила санкції проти росії
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
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Reuters
Уряд Японії оголосив про новий пакет санкцій проти росії. До нього увійшли 17 людей та 78 компаній із рф, а також 7 громадян України, які сприяють росіянам в окупації.
Про це йдеться в повідомленні японського МЗС.
Санкції ввели проти низки російських авіаційних підприємств, зокрема авіазаводів «Урал», «Комсомольськ-на-Амурі» та «Іркутськ», конструкторського бюро машинобудування із Коломни, НВП «Пульсар», групи «ГАЗ», торгового дому «РОСЕЛ», Державного ракетного центру ім. Макєєва та інших організацій.
До санкційного пакета також включили російські Фонд національного добробуту і Фонд захисту національних цінностей, кошти яких використовуються для фінансування війни.
Також Японія ввела заборону на надання будівельних та інженерних послуг для росії та розширила перелік забороненого експорту низкою товарів, які сприяють зміцненню промислової бази рф.
- Водночас Японія та Європейський Союз виступають проти повної заборони всього експорту до росії. Дипломати ЄС та Японії кажуть, що ця пропозиція «просто нездійсненна».
- Напередодні країни G7, серед яких і Японія, погодилися обмежити експорт алмазів із росії, яка є найбільшим у світі виробником алмазів. Торгівля дорогоцінним камінням є важливою галуззю і значним джерелом доходу рф.
- На початку квітня український президент і глава Єврокомісії обговорили впровадження наступного, 11-го пакета санкцій проти рф. Одинадцятий пакет санкцій проти росії має на меті усунути санкційні лазівки. Також у ньому Єврокомісія пропонує заборонити заходити в європейські порти суднам, які намагаються обійти санкції щодо російської нафти, і покарати причетних до вивезення культурних цінностей з тимчасово окупованих територій України.