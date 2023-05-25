«Справа Фірташа»: Служба безпеки повідомила підозри ще двом керівникам облгазів

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СБУ

Служба безпеки України повідомила про підозру головам правлінь «Івано-Франківськгаз» і «Сумигаз». Ці компанії, за даними слідства, підконтрольні підсанкційному олігарху Дмитру Фірташу.

Слідчі встановили, що посадовці причетні до розкрадання газу з газотранспортної системи України, через що їм інкримінували підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 ККУ.

За матеріалами СБУ іншим керівникам облгазів обрали запобіжні заходи — перебувати під вартою або внести заставу: для «Закарпатгаз» — 169 мільйонів гривень, «Хмельницькгаз» — 228 мільйонів гривень, «Вінницягаз» — 186 мільйонів гривень, «Львівгаз» — 155 мільйонів гривень та «Дніпропетровськгаз» — 160 мільйонів гривень.