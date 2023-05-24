США перевіряють імовірне застосування американської техніки в Бєлгородській області
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
Getty Images / «Бабель»
Сполучені Штати перевіряють повідомлення про використання американської техніки в Бєлгородській області рф.
Про це пише The Guardian із посиланням на заяву речника Білого дому Джона Кірбі.
«Ми вивчаємо повідомлення про те, що американське озброєння… могло бути залучене [до рейду у Бєлгородській області]», — сказав він.
За словами Кірбі, США чітко дали зрозуміти Києву, що вони не підтримують будь-яке використання американського обладнання для атак по російській території.
- Уранці 22 травня «Російський добровольчий корпус» і легіон «Свобода росії» заявили, що зайшли на територію росії та виконують там бойові завдання. РДК опублікував кілька відео, на яких можна бачити бійців на тлі дорожніх знаків населених пунктів Любимовка, Безлюдовка, Чуровичі Бєлгородської та Брянської областей.
- Після цього в соцмережах почали зʼявлятися відео обстрілів, імовірно, пропускного пункту «Грайворон», а також бійців із технікою. На відео також потрапила робота військових гелікоптерів і щонайменше один танк із прапором України. Основні сутички розгорнулися в Бєлгородській області.
- РДК і легіон повідомляли про «звільнення» прикордонних сіл Козинка, Гора-Поділ і бої за місто Грайворон.
- Українська розвідка заявила, що наступ в області проводять винятково бійці легіону і РДК — тобто громадяни росії. Вони звільняють свою територію і створюють «смугу безпеки» для захисту цивільних українців від обстрілів.
- 23 травня у Міноборони рф запевняли, що російські добровольчі загони в Бєлгородській області «заблоковані та розгромлені». Нібито знищено понад 70 бійців, чотири бронемашини та пʼять пікапів. Легіон «Свобода росії» усе це спростував.
- 24 травня командир РДК Денис Нікітін заявив, що найактивніша фаза операції завершилася, проте в іншому форматі триває досі. Бійці добровольчих формувань повернулися з рф з трофеями — зброєю та технікою, зокрема вони захопили БТР-82А. За словами Нікітіна, загалом бійцям вдалося зайти на 42 км углиб росії.