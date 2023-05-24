Reuters: Компанія Meta розпочала останній раунд звільнень

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Компанія Meta почала останній, третій раунд звільнень у рамках плану з ліквідації 10 000 робочих місць.

Про це агентству Reuters повідомили джерела, обізнані в ситуації.

Перший раунд скорочень у листопаді 2022 року торкнувся більш ніж 11 тисяч співробітників. Марк Цукерберг тоді сказав решті працівників, що компанія зробила це, щоб «звести до мінімуму ймовірність подібних масштабних звільнень в осяжному майбутньому».

Нещодавно Meta провела другий раунд масових звільнень. А 24 травня кілька співробітників, які працюють у командах маркетингу, рекрутингу, інженерії та корпоративних комунікацій, оголосили про своє звільнення на LinkedIn.

У березні гендиректор Meta Марк Цукерберг заявив, що основна частина звільнень у рамках другого раунду відбудеться в три «моменти» протягом декількох місяців, і, в основному, завершиться в травні. За його словами, деякі менші раунди можуть продовжитися і після цього.

У березні Цукерберг також пообіцяв суттєво реструктурувати бізнес-команди і повернутися до «більш оптимального співвідношення інженерів та інших посад».

У результаті квітневих звільнень втратили роботу близько чотирьох тисяч співробітників компанії.

Meta 24 травня заявила, що останні скорочення, ймовірно, торкнуться близько 490 співробітників міжнародної штаб-квартири в Дубліні, або майже 20% її робочої сили в Ірландії.