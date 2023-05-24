СБУ: «Укртатнафта» сплатила до держбюджету 1,2 мільярда гривень після розслідування корупційних схем її керівництва
- Автор:
- Ліза Бровко
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National Bank Of Ukraine / Flickr
Служба безпеки України пише, що після її спільного з Бюро економічної безпеки розслідування корупційних схем колишнього менеджменту «Укрнафти» й «Укртатнафти» остання сплатила в державний бюджет 1,2 мільярда гривень.
Кошти надійшли в бюджет як податки, несплачені колишніми власниками. За ухилення від їх сплати ексдиректору вручили підозру і помістили під варту.
- Раніше Бюро економічної безпеки повідомило про нову підозру колишньому виконувачу обовʼязків першого заступника голови правління компанії «Укртатнафта» Руслану Ляпку. Його підозрюють у привласненні палива вартістю два мільярди гривень. У СБУ кажуть, що повернуті гроші підуть на Сили оборони України.
- У березні СБУ вилучила нафтопродуктів на 800 мільйонів гривень, які через схему вивів попередній менеджмент «Укрнафти» й «Укртатнафти». Обшуки на логістичних базах і складах компаній відбувалися в рамках розслідування корупційної схеми колишнього менеджменту.
- До цього співробітники Служби безпеки спільно з Бюро економічної безпеки викрили схеми привласнення 40 мільярдів гривень колишніми власниками і топменеджментом «Укрнафти» й «Укртатнафти». Розслідують 10 епізодів. Ідеться про виведення великих партій нафтопродуктів на афілійовані компанії, що дозволило ухилитися від сплати податків і призвело до знецінення активів компанії. Слідство вважає, що схема працювала в інтересах фактичних власників і бенефіціарів компаній.
- 1 лютого Служба безпеки України провела в цій справі обшуки у бізнесмена Ігоря Коломойського.
- Служба безпеки України повідомила про підозру головній бухгалтерці «Укртатнафти» у справі про привласнення 40 мільярдів гривень.
- Після розпочатого розслідування компанія «Укртатнафта» терміново переказала до державного бюджету 531 мільйон гривень.