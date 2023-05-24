Дослідження: Переробка пластику може зробити його більш токсичним і не вирішить глобальну проблему. Але вихід є
- Автор:
- Ліза Бровко
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Pixabay / Alexas_Fotos
Перероблений пластик може бути більш токсичним за первинний, тому його переробка не вирішить проблеми із забрудненням навколишнього середовища.
Про це пише The Guardian із посиланням на природоохоронну організацію Greenpeace і звіт глобальної екологічної мережі.
Greenpeace наводить дані, що з 1950-х років у світі виробили приблизно 8 мільярдів тонн пластику. І лише 9% з нього коли-небудь перероблялося. Утім, перероблений пластик містить вищі концентрації токсичних хімікатів, ніж початковий, що збільшує його потенційну шкоду для людей, тварин і довкілля.
У звіті йдеться, що в переробленому пластику часто підвищений вміст хімічних речовин, зокрема токсичних антипіренів, бензолу та інших канцерогенів, забруднювачів навколишнього середовища, серед яких бромовані та хлоровані діоксини, а також тих речовини, які негативно впливають на ендокринну систему і здатні спричинити зміну рівня гормонів в організмі.
У Greenpeace прогнозують, що до 2060 року виробництво пластику зросте втричі. І єдиний вихід врятувати довкілля та здоровʼя людства — це негайно скоротити виробництво пластику і побудувати шлях до повної ліквідації створення первинного пластику.
- У звіті ООН пишуть, що глобальна забрудненість пластиком може скоротитися на 80% до 2040 року, якщо світ зробить кілька кроків у цьому нампрямку, наприклад, відмовиться від зайвих упаковок і збільшить повторне використання.
- Нещодавно команда австралійських учених «нагодувала» пластиком два види грибів — Aspergillus terreus та Engyodontium album. Від 25 до 27 відсотків зразків були знищені через 90 днів, а через 140 днів пластик розклався повністю.
- Науковці зі Швейцарського федерального інституту WSL знайшли у Гренландії, Швейцарських Альпах і на архіпелазі Шпіцберген мікроорганізми, які можуть розкладати пластик за низьких температур.