Дослідження: Переробка пластику може зробити його більш токсичним і не вирішить глобальну проблему. Але вихід є

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Перероблений пластик може бути більш токсичним за первинний, тому його переробка не вирішить проблеми із забрудненням навколишнього середовища.

Про це пише The Guardian із посиланням на природоохоронну організацію Greenpeace і звіт глобальної екологічної мережі.

Greenpeace наводить дані, що з 1950-х років у світі виробили приблизно 8 мільярдів тонн пластику. І лише 9% з нього коли-небудь перероблялося. Утім, перероблений пластик містить вищі концентрації токсичних хімікатів, ніж початковий, що збільшує його потенційну шкоду для людей, тварин і довкілля.

У звіті йдеться, що в переробленому пластику часто підвищений вміст хімічних речовин, зокрема токсичних антипіренів, бензолу та інших канцерогенів, забруднювачів навколишнього середовища, серед яких бромовані та хлоровані діоксини, а також тих речовини, які негативно впливають на ендокринну систему і здатні спричинити зміну рівня гормонів в організмі.

У Greenpeace прогнозують, що до 2060 року виробництво пластику зросте втричі. І єдиний вихід врятувати довкілля та здоровʼя людства — це негайно скоротити виробництво пластику і побудувати шлях до повної ліквідації створення первинного пластику.