Єврокомісія: Угорщина досі не скасувала односторонню заборону на ввезення української агропродукції

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Угорщина лишилася єдиною серед країн-сусідів України, яка досі не скасувала односторінні обмеження на ввезення української агропродукцію. Ці обмеження запроваджували на рівні Євросоюзу.

Про це заявила речниця Європейської комісії з питань торгівлі та сільського господарства Міріам Гарсіа Феррер, пише Укрінформ.

«Досі є одна країна, яка не скасувала одноосібні заходи проти аграрного експорту з України. Це необовʼязково має відбиватися на українському транзиті та не стосується всього ЄС. Але ми запропонували пакет допомоги за умови, що односторонні заходи мають бути відкликані. Країна, яка цього не зробила, — Угорщина», — зазначила речниця Єврокомісії.

Вона нагадала, що Євросоюз готовий виділити гроші на допомогу місцевим фермерам за умови, якщо всі країни скасують введені раніше заборони. Ці кошти мали виділяти з так званого сільськогосподарського резерву ЄС.

«Ми вже використали частину цієї суми для першого пакету допомоги, який ми представили в березні. Зараз ми запропонували ще €100 мільйонів для другого пакету і менш значні суми для країн, що постраждали внаслідок інших ринкових ситуацій та криз. Тож нам ще доступно понад половину цієї суми, і ми готові її використати, якщо виникне інша криза або ситуація, що цього потребуватиме», — зазначила речниця Єврокомісії.