Virgin Orbit мільярдера Річарда Бренсона продає активи через банкрутство
- Автор:
- Ліза Бровко
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Virgin Orbit
Каліфорнійська аерокосмічна компанія Virgin Orbit британського мільярдера Річарда Бренсона продала майже всі свої активи через банкрутство у США.
У пресрелізі компанії йдеться, що вона продає активи чотирьом переможцям у торгах і припиняє діяльність.
Серед активів — штаб-квартира, обладнання, літак Cosmic Girl та інше на загальну суму $36 мільйонів. Непроданими залишаються близько шести ракет на різних стадіях виробництва та інтелектуальна власність Virgin Orbit.
- На початку квітня 2023 року Virgin Orbit оголосила про банкрутство і подала відповідну заяву до суду США. Причиною компанія вказала нестачу фінансування. Перед цим вона звільнила 675 співробітників — це 85% штату.
- У січні Virgin Orbit зазнала невдачі під час спроби запустити супутник на орбіту з території Британії. Це перша така місія в історії Великої Британії. Збій призвів до втрати девʼяти супутників, зокрема британських кубсатів і експериментального навігаційного супутника. Крім того, за перші три квартали 2022 року операційні збитки компанії становили $149 мільйонів.
- Virgin Orbit — це компанія із запуску супутників за допомогою модифікованого літака-розгонювача Boeing 747 Cosmic Girl. Компанія на 75% належить Річарду Бренсону. Вона шукала інвестиції, адже основний власник не захотів її фінансувати.