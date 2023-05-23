Білоруська опозиція заявила, що Лукашенко причетний до депортації понад 2 тисяч українських дітей

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Reuters / «Бабель»

Білорусь нібито брала участь у незаконній депортації українських дітей.

Про це йдеться у звіті Національного антикризового уряду, який виступає проти уряду Лукашенка, цитує Sky News.

У документі йдеться, що 2 150 українських дітей, у тому числі сиріт віком від шести до 15 років, відправили до таборів та санаторіїв на території Білорусі.