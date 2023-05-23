Reuters: Африканські лідери запропонують Україні переговори з росією без виведення військ окупантів
- Автор:
- Ліза Бровко
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Шестеро очільників країн Африки пропонуватимуть Україні розпочати мирні переговори з росією, навіть якщо війська останньої залишатимуться на українській території.
Про це пише Reuters з посиланням на президентство Південно-Африканської республіки (ПАР).
Чиновники ПАР хочуть просувати свій «мирний план» під час відвідин Києва та Москви на початку червня. До такої ініцативи також долучилися Єгипет, Замбія, Уганда, Республіка Конго та Сенегал.
Водночас пані посол України в ПАР Любов Абравітова нагадала про слова президента Володимира Зеленського, який наголосив, що не буде жодних переговорів, доки російські війська не покинуть українську територію, закріплену в межах кордонів станом на 1991 рік.
Утім, вона додала, що Україна відкрита до делегатів і проведе з ними зустрічі.
На африканський план відреагував і речник Державного департаменту США, який «вітатиме будь-які успішні спроби переконати президента росії володимира путіна припинити його війну».
- Делегація із шести африканських лідерів планує провести перемовини в Києві та Москві, щоб «ініціювати мирний процес». Вона планує обговорити, як в умовах санкцій платити росії за добрива, що їх потребує Африка, а також як полегшити транзит агропродукції з України. Крім цього, африканські лідери торкнуться й теми обміну полоненими.
- У середині травня президент ПАР Сіріл Рамафоса ініціював «мирну ініціативу», щоб допомогти завершити війну в Україні. Для цього він запропонував сформувати африканську делегацію та відвідати Київ і Москву. В Офісі президента України підтвердили, що Зеленський привітав таку мирну ініціативу, готовий прийняти африканських лідерів і розповісти їм про свою формулу миру.
- Нещодавно США звинуватили Південну Африку у постачанні боєприпасів до росії через російський корабель, який у грудні минулого року пришвартувався до військово-морської бази Саймонстаун у Кейптауні. У ПАР заперечують. Проте ще у грудні 2022 року депутати парламенту Південної Африки запідозрили країну у продажу зброї росії. Тоді увечері в порту Саймонстаун помітили вантажний автомобіль і контейнеровоз Lady R під російським прапором. Свідки бачили, як судно розвантажувало, а потім приймало вантаж під час одного з регулярних відключень електроенергії в країні.