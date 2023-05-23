Проти Трампа подають новий позов. Колумністка Керол хоче відсудити ще $10 мільйонів

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Колумністка Елізабет Джин Керол, яка виграла суд над експрезидентом США Дональдом Трампом у справі про сексуальне насильство, подала другий позов проти нього. Цього разу — за зневажливі висловлювання після вироку суду.

Про це пише Associated Press.

Жінка хоче відсудити у Дональда Трампа $10 мільйонів за його слова про те, що вона нібито «надто потворна, щоб він [Трамп] вчинив над нею сексуальне насильство». Також американський політик заявляв, що Елізабет Джин Керол зводить на нього наклеп, а її він ніколи не бачив раніше.

Адвокати Керол додали, мовляв, Трамп переконував, що жінка «подавала фальшиві звинувачення в сексуальних домаганнях проти інших чоловіків і вигадала безпідставну історію» проти самого експрезидента.