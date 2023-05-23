Проти Трампа подають новий позов. Колумністка Керол хоче відсудити ще $10 мільйонів
- Автор:
- Ліза Бровко
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Getty Images / «Бабель»
Колумністка Елізабет Джин Керол, яка виграла суд над експрезидентом США Дональдом Трампом у справі про сексуальне насильство, подала другий позов проти нього. Цього разу — за зневажливі висловлювання після вироку суду.
Про це пише Associated Press.
Жінка хоче відсудити у Дональда Трампа $10 мільйонів за його слова про те, що вона нібито «надто потворна, щоб він [Трамп] вчинив над нею сексуальне насильство». Також американський політик заявляв, що Елізабет Джин Керол зводить на нього наклеп, а її він ніколи не бачив раніше.
Адвокати Керол додали, мовляв, Трамп переконував, що жінка «подавала фальшиві звинувачення в сексуальних домаганнях проти інших чоловіків і вигадала безпідставну історію» проти самого експрезидента.
- У травні суд присяжних визнав Дональда Трампа винним у сексуальному насильстві щодо колумністки Елізабет Джин Керол. Тепер політик має виплатити Керол $2 мільйони компенсації. До того ж Дональда Трампа визнали винним у наклепі, коли він заперечував цей інцидент — за це присудили ще $3 мільйони компенсації на користь жінки.
- 25 квітня проти колишнього президента США Дональда Трампа подали позов, у якому його звинувачували у спробі зґвалтування. Елізабет Джин Керол стверджувала, що їй вдалося відбитися і втекти. Тоді вона не хотіла звертатися в поліцію, тому що «була шокована і не хотіла думати про себе як про жертву зґвалтування». Дві подруги Керол підтвердили, що жінка розповіла їм про цей інцидент протягом кількох днів після нього, а Трамп неодноразово відхиляв усі звинувачення.
- 4 квітня Дональду Трампу офіційно висунули звинувачення у фальсифікації ділових документів з метою приховати компромат і незаконну діяльність. Після цього його звільнили з-під формального арешту.