Польща звинуватила росію й Білорусь у підтримці нелегальних мігрантів, які нападають на прикордонників
- Автор:
- Анна Холоднова
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Речник міністра-координатора спеціальних служб Польщі Станіслав Жарин звинуватив спецслужби росії й Білорусі у підтримці нелегальних мігрантів, які штурмують кордон і нападають на польських прикордонників.
Про це він написав у Twitter.
«Повторюються напади на патрулі прикордонної служби, що захищають кордон з Білоруссю. Значно почастішали спроби штурму кордону. Білоруські та російські спецслужби краще організовують та керують іноземцями. Функціонери спецслужб РБ та рф знову на першій лінії», — зазначив Жарин.
На його думку, запуск нелегального міграційного маршруту проти НАТО був частиною агресії росії проти Заходу.
«Гібридна операція проти Польщі триває. Головним бенефіціаром дій проти Європи залишається росія», — додав він.
- Криза з нелегальними мігрантами зі сторони Білорусі почалася після санкцій Євросоюзу і низки західних країн у грудні 2021 року. Офіційні особи Польщі, Литви та Латвії впевнені, що потік мігрантів був частиною гібридної війни проти ЄС із боку влади Білорусі та рф. Польські спецслужби наводили докази того, що штурмом кордону керував генерал прикордонної служби Білорусі Подліньов.
- Восени 2021 року Польща вирішила побудувати на кордоні з Білоруссю стіну. Таким чином країна бореться з напливом нелегальних мігрантів, які влітку 2021 року намагалися масово перетнути кордон зі сторони Білорусі. Загальна вартість проєкту разом із технічним оснащенням сягне 1,6 мільярда злотих (11,2 мільярда гривень).
- 1 травня 2023 року представниця польської прикордонної охорони Анна Михальська повідомила, що Польща завершує будівництво захисного муру на кордоні з Білоруссю — уже зведено 206 км захисного барʼєра. Залишилося добудувати 150 м.