Слідчий комітет росії заочно звинуватив прокурора і суддю Міжнародного кримінального суду, що видали ордер на арешт путіна
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Слідчий комітет росії заочно звинуватив прокурора Каріма Хана і суддю Міжнародного кримінального суду Розаріо Сальваторе, які видали ордер на арешт путіна і російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової.
Відповідно до заяви СК, їм закидають «притягнення наперед невинного до кримінальної відповідальності» та «підготовку до нападу на представника іноземної держави». Суддю та прокурора МКС оголосили у розшук.
В СК додали, що ведуть розслідування проти ще двох суддів МКС — Томоко Акане і Серхіо Херардо Угальде Годінеса. Вони також проходять у справі про ордер путіну.
- 17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт президента росії та уповноваженої з прав дітей Марії Львової-Бєлової за воєнний злочин незаконної депортації дітей з окупованих територій України.
- Вже 20 березня Слідчий комітет росії порушив кримінальну справу проти суддів і прокурора МКС.
- 26 квітня російська Рада федерації схвалила закон про покарання за сприяння у виконанні рішень міжнародних організацій, у яких росія участі не бере.
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