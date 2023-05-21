Слідчий комітет росії заочно звинуватив прокурора і суддю Міжнародного кримінального суду, що видали ордер на арешт путіна

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Слідчий комітет росії заочно звинуватив прокурора Каріма Хана і суддю Міжнародного кримінального суду Розаріо Сальваторе, які видали ордер на арешт путіна і російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Відповідно до заяви СК, їм закидають «притягнення наперед невинного до кримінальної відповідальності» та «підготовку до нападу на представника іноземної держави». Суддю та прокурора МКС оголосили у розшук.

В СК додали, що ведуть розслідування проти ще двох суддів МКС — Томоко Акане і Серхіо Херардо Угальде Годінеса. Вони також проходять у справі про ордер путіну.